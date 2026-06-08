Целое поле на 35 тысяч кв. метров дикорастущей конопли уничтожили в Барнауле

Общая площадь конопляного поля составила 3,5 гектара Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Октябрьском районе Барнаула полицейские вместе с сотрудниками коммунальных служб и районной администрации нашли и полностью ликвидировали крупное поле дикорастущей конопли, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Заросли обнаружили на территории возле Понтонного моста. Общая площадь конопляного поля составила 3,5 гектара. Чтобы сорняк больше не поднялся, участковые и коммунальщики сначала скосили все стебли под корень, а затем обработали землю специальными химическими реагентами.

В городском УМВД напоминают, что такие рейды проходят регулярно для профилактики преступлений в сфере оборота наркотиков. Полицейские просят жителей Барнаула не оставаться в стороне и сообщать о замеченных «зелёных очагах» или других подозрительных фактах. Сделать это можно по телефонам 02 (102 с мобильного) или по городскому номеру 391-645.