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НовостиОбщество8 июня 2026 2:15

Три разбитых дорожных участка на Алтае полностью обновят к 2027 году

На ремонт выделили 769 миллионов и объявили поиск подрядчика
Павел БАСТРЫГИН
Обновить предстоит около 15 километров дорог

Обновить предстоит около 15 километров дорог

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае приведут в порядок участки дорог в Ельцовском, Косихинском и Кытмановском районах. На сайте ЕИС «Закупки» появился тендер по поиску подрядчика, цена вопроса – 769,1 млн рублей. Обновить предстоит около 15 километров дорожного полотна.

Если заглянуть в сметную документацию, то фронт работ выходит далеко за рамки обычной укладки асфальта. Например, дорожникам придется провести вырубку густого дикорастущего кустарника и мелколесья, которые разрослись по обочинам и сузили проезжую часть. Также строителям предстоит полностью заменить старые водопропускные трубы, срезать изношенный дорожный слой, укрепить обочины, установить новые знаки, барьеры и нанести разметку.

Обновление затронет участки трасс Бийск – Мартыново – Ельцовка, Косиха – Каркавино – Лосиха и Кытманово – Порошино – Клюквенный. Проект рассчитан на два этапа и должен полностью завершиться до 22 ноября 2027 года. Заявки от строительных компаний принимают до 24 июня, а итоги торгов подведут 26 июня.