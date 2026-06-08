Жара под 35 градусов и резкие ливни накроют Алтайский край 8 июня

Начало рабочей недели на Алтае будет жарким, но неустойчивым Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начало рабочей недели на Алтае будет жарким, но неустойчивым. По данным регионального ЦГМС, сегодня, 8 июня, погода в крае и столице подкинет сюрпризы в виде локальных осадков.

В Алтайском крае днем столбики термометров поднимутся до +25, +30 градусов, а по западу региона жара раскалится до +35 градусов. В отдельных районах края пройдут кратковременные дожди и грозы, возможен град. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, с порывами при грозах до 13-18 м/с.

В Барнауле дневная температура составит комфортные +28, +30 градусов. Первая половина дня обещает быть сухой, однако ближе к вечеру синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер также будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с, порывы могут достигать 14 м/с.