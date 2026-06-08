За сутки в Алтайском крае потушили более 60 пожаров

Вероятной причиной ЧП стало нарушение правил монтажа электрооборудования Фото: Ольга ЮШКОВА.

За минувшие сутки, 7 июня, пожарные подразделения Алтайского края ликвидировали 62 возгорания, причем 10 из них произошли в жилом секторе. На Барнаул пришлось 15 пожаров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Одно из серьезных происшествий случилось ранним утром в Центральном районе краевой столицы. На улице Мурманской вспыхнули надворные постройки. К моменту приезда первого пожарного расчета пламя уже полностью охватило строения на площади около 40 квадратных метров, и огонь в любой момент мог перекинуться на соседний частный жилой дом.

В ликвидации пожара и защите жилья участвовали 12 человек личного состава ведомства, было задействовано 3 единицы техники. Спасателям удалось оперативно остановить распространение огня, в инциденте никто не пострадал. Наиболее вероятной причиной ЧП стало нарушение правил монтажа электрооборудования.