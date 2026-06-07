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НовостиПроисшествия7 июня 2026 11:05

В Барнауле ведутся поиски 19-летнего парня

Волонтерам требуются водолазы и моторные лодки
Анна СЕМИНА
Пропавший молодой человек мог утонуть

Пропавший молодой человек мог утонуть

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В барнаульском поселке Бельмесёво ищут 19-летнего парня – он мог утонуть.

Приметы пропавшего: рост 167 сантиметров, нормальное телосложение, волосы русые, глаза карие. Был одет в серую футболку и темную куртку.

На данном этапе к поисковой операции подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Им требуются моторные лодки, эхолоты, подводные камеры и поисковые кошки (якоря-кошки для траления дна). Ну и, конечно же, требуются силы людей, готовых работать на воде. Преимущественно нужны водолазы, спасатели и т.п.