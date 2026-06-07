Пляж «Водный мир» в Барнауле готовят к открытию

Пляж "Водный мир" Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле готовят к открытию еще один пляж, расположенный на естественном водоеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как пояснили в мэрии, специалисты провели проверку подготовки пляжа «Водный мир» на Правобережном тракте к предстоящему сезону. После получения одобрения со стороны управления Роспотребнадзора, он сможет принимать отдыхающих. По оценкам, это может произойти уже в самое ближайшее время.

Напомним, кроме этого уже работает пляж на Гребном канале и на озере Пионерское. Также готовится к открытию городской пляж на острове Помазкин.