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НовостиОбщество7 июня 2026 10:27

Пляж «Водный мир» в Барнауле готовят к открытию

Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку пляжа
Анна СЕМИНА
Пляж "Водный мир"

Пляж "Водный мир"

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле готовят к открытию еще один пляж, расположенный на естественном водоеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как пояснили в мэрии, специалисты провели проверку подготовки пляжа «Водный мир» на Правобережном тракте к предстоящему сезону. После получения одобрения со стороны управления Роспотребнадзора, он сможет принимать отдыхающих. По оценкам, это может произойти уже в самое ближайшее время.

Напомним, кроме этого уже работает пляж на Гребном канале и на озере Пионерское. Также готовится к открытию городской пляж на острове Помазкин.