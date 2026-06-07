Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по памятнику архитектуры в Барнауле

Дом на проспекте Ленина Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Председатель СКР Александр Бастрыкин на основе многочисленных обращений граждан затребовал доклад по уголовным делам по памятнику архитектуры в Барнауле на проспекте Ленина, 85.

Напомним, в марте этого года на тротуар со стороны проспекта Строителей обрушились декоративные элементы, расположенные на крыше дома. В этот момент мимо многоэтажки шли люди. К счастью, никто не пострадал. Вскоре оставшиеся фрагменты убрали с кровли.

«Несмотря на внесение гражданами платежей за содержание общего имущества дома, его обслуживание не осуществляется», - сообщает Информационный центр СКР.

Более того, консервация и сохранение памятника архитектуры, по мнению жильцов дома не предпринимается.

Следственным комитетом расследуется два уголовных дела. По одному из них Александр Бастрыкин поручал представить доклад.

Руководитель СУ СК России по Алтайскому краю Игорь Колесниченко должен представить отчет о ходе и результатах расследования уголовных дел, а также принимаемых мерах по восстановлению нарушенных прав жильцов дома.