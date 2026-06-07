В Барнауле больше сотни жилых домов остались без холодной воды

Специалисты работают над устранением аварий Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два порыва на водопроводе оставили без холодной воды жителей частного сектора. В зону ограничения попали больше ста домов.

Одно из повреждений (водопровод диаметром 50 мм) произошло на улице Восточной, 67. Это привело к отключению 29 частных жилых домов на данной улице.

Второе повреждение (водопровод диаметром 200 мм) зафиксировали на улице Заборной, 36. В данном случае без холодной воды остался 81 частный дом на улицах Лесокирзаводская, Зеленая Поляна, Заборная, Северная. Также под ограничением два двухэтажных жилых дома и два административных здания.

Оба повреждения планируют устранить до 20.30. Потребители могут оформить подвоз питьевой воды: 500-101 и 202-200.