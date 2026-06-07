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НовостиОбщество7 июня 2026 5:46

20 тонн сыра не прошли проверку при ввозе в Алтайский край

Их вернули отправителю
Анна СЕМИНА
Партия сыра

Партия сыра

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Специалисты управления Россельхознадзора не пустили на территорию Алтайского края партию нежирного сыра для плавления, отправленного из Казахстана. Продукция не прошла проверку.

В ходе проверки продукции были выявлены нарушения ветеринарного законодательства.

«В ходе документарного контроля установлено, что в ветеринарном сертификате Евразийского экономического союза указаны недостоверные сведения о сроках годности продукции и фактическом адресе её разгрузки», - пояснили в управлении.

Помимо этого, в протоколе испытаний, отсутствовали исследования на цинк, медь и микотоксины, предусмотренные требованиями нормативных документов.

По итогу, все 20 тонн сыра были возвращены отправителю.