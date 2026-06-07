Премьера современной хореографической постановки «Петрушка» состоялась в Барнауле

"Петрушка". Фото: Артак Костанян

На сцене краевого театра драмы имени Шукшина состоялась мировая премьера современной хореографической постановки «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского.

Премьера приурочена к 15-летию ансамбля песни и танца «Алтай» и ею же открывали трехдневный фестиваль «Алтай встречает друзей». Над постановкой работали Народный артист СССР и Российской Федерации Владимир Васильев и известный молодой хореограф Александр Могилев. Он же, кстати, исполнил главную партию, сообщает минкульт Алтайского края.

Как признался сам Владимир Васильев, в свое время он тоже танцевал Петрушку на сцене Большого театра. Для него это знаковый балет.

«Мне казалось, что если этот ансамбль станцует своего «Петрушку», ему будет подвластна любая оркестровка, любой композитор», — сказал маэстро.