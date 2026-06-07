Новый тренер возглавил баскетбольный клуб «Барнаул»

Михаил Терехов. Фото:пресс-службы управления спорта и молодежной политики Алтайского края

Руководство баскетбольного клуба «Барнаул» подписало трудовое соглашение с новым главным тренером. В будущем сезоне отвечать за успехи и поражения команды будет Михаил Терехов.

Михаил Валентинович уже известен местной публике. Изначально он появился в Барнауле в качестве помощника главного тренера БК «АлтайБаскет», а в сезоне 2015/16 его назначили на пост главного рулевого. Вместе с ним наша команда становилась призером Суперлиги.

«Верим, что в новом сезоне у нас будет возможность вспомнить «прошлый» успех. Добро пожаловать домой, Михаил Валентинович», - говорят в клубе.