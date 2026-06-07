Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июня 2026 2:23

65 пожаров за сутки ликвидировали в Алтайском крае

Из них только 12 в жилом секторе
Анна СЕМИНА
Во время пожара никто не пострадал

Во время пожара никто не пострадал

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки, 6 июня, на территории Алтайского края было потушено 65 пожаров. Такую статистику приводит Главное управление МЧС России по региону.

Одно из возгораний произошло на улице Малахова в Барнауле. Горел балкон на последнем, пятом этаже.

«В ликвидации пожара были задействованы восемь огнеборцев, две пожарные автоцистерны и автолестница», - сообщают в управлении.

Огонь повредил обшивку балкона, оконный блок и личные вещи жильцов квартиры, которые хранились непосредственно на балконе. Предварительная версия ЧС – неосторожное обращение с огнем.