65 пожаров за сутки ликвидировали в Алтайском крае

Во время пожара никто не пострадал Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки, 6 июня, на территории Алтайского края было потушено 65 пожаров. Такую статистику приводит Главное управление МЧС России по региону.

Одно из возгораний произошло на улице Малахова в Барнауле. Горел балкон на последнем, пятом этаже.

«В ликвидации пожара были задействованы восемь огнеборцев, две пожарные автоцистерны и автолестница», - сообщают в управлении.

Огонь повредил обшивку балкона, оконный блок и личные вещи жильцов квартиры, которые хранились непосредственно на балконе. Предварительная версия ЧС – неосторожное обращение с огнем.