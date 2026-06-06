Накануне в краевом центре прошёл межведомственный рейд в рамках акции «Вода — безопасная территория» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Алтайском крае утонули 10 человек, четверо из них — дети. Об этом рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Константин Можный.

Накануне в краевом центре прошёл межведомственный рейд в рамках акции «Вода — безопасная территория». Специалисты проверили правый берег Оби за Новым мостом — место, где горожане купаются, несмотря на запрет.

Несмотря на будний день, накануне жарких выходных здесь собралось много отдыхающих, в том числе дети. Главный государственный инспектор по маломерным судам Константин Можный, начальник городского управления по делам ГОЧС Андрей Нейман, полицейские и дружинники провели с ними разъяснительные беседы и раздали памятки. В работе им помогала беспилотная авиация.