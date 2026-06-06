В Барнауле Audi A6 сбила велосипедиста на дороге

На место выезжала реанимация Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле днём 5 июня велосипедист попал под колёса иномарки. Авария произошла на улице Матросова, в районе пересечения с улицей Меланжево. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

По словам свидетелей, мужчина выехал прямо под машину, от удара его подбросило в воздух.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. По предварительным данным, 45-летний водитель Audi A6 сбил 50-летнего мужчину, который двигался по второстепенной дороге.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, на место выезжала скорая, в том числе реанимационная бригада. Проводится проверка.