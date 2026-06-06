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НовостиПроисшествия6 июня 2026 7:11

В Барнауле Audi A6 сбила велосипедиста на дороге

Пострадавшего подбросило в воздух, на место выезжала реанимация
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
На место выезжала реанимация

На место выезжала реанимация

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле днём 5 июня велосипедист попал под колёса иномарки. Авария произошла на улице Матросова, в районе пересечения с улицей Меланжево. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

По словам свидетелей, мужчина выехал прямо под машину, от удара его подбросило в воздух.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. По предварительным данным, 45-летний водитель Audi A6 сбил 50-летнего мужчину, который двигался по второстепенной дороге.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, на место выезжала скорая, в том числе реанимационная бригада. Проводится проверка.