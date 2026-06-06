Городской пляж в Барнауле готовят к открытию

Пляж пока не открыт Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле началась подготовка пляжа на острове Помазкин к новому купальному сезону. Подрядная организация «Майами-импорт» приступила к комплексным работам, сообщила пресс-служба городской администрации.

Основной этап — планировка песчаной зоны для создания ровной и безопасной поверхности. В ближайшее время специалисты расчистят береговую линию от мусора и древесного сора, а затем проведут дезинфекцию туалетов и лежаков, а также обработку от комаров и клещей. На пляже установят контейнеры для сбора бытовых отходов, безопасность отдыхающих обеспечат спасатели на воде.

Откроют пляж только после того, как специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воды и песка и дадут положительное заключение. При благоприятных результатах официальное открытие запланировано на вторую половину июня.

Пока доступ на территорию небезопасен — на пляже установлены знаки «Купаться запрещено».