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НовостиОбщество6 июня 2026 6:02

Городской пляж в Барнауле готовят к открытию

Официально купальный сезон здесь начнётся после получения положительных результатов проб воды и песка.
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Пляж пока не открыт

Пляж пока не открыт

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле началась подготовка пляжа на острове Помазкин к новому купальному сезону. Подрядная организация «Майами-импорт» приступила к комплексным работам, сообщила пресс-служба городской администрации.

Основной этап — планировка песчаной зоны для создания ровной и безопасной поверхности. В ближайшее время специалисты расчистят береговую линию от мусора и древесного сора, а затем проведут дезинфекцию туалетов и лежаков, а также обработку от комаров и клещей. На пляже установят контейнеры для сбора бытовых отходов, безопасность отдыхающих обеспечат спасатели на воде.

Откроют пляж только после того, как специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воды и песка и дадут положительное заключение. При благоприятных результатах официальное открытие запланировано на вторую половину июня.

Пока доступ на территорию небезопасен — на пляже установлены знаки «Купаться запрещено».