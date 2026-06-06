Огромные очереди выстроились в открытые бассейны в Барнауле

В очереди десятки человек Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В субботу, 6 июня, в открытые бассейны в Барнауле выстроились огромные очереди из желающих искупаться.

Как рассказал читатель «Комсомолки», еще раньше 10 часов возле парка «Арлекино» десятки горожан растянулись в огромной очереди. Чтобы добраться до воды, придется отстоять какое-то время на жаре. Тем временем желающих отдохнуть становится все больше.

По прогнозу сегодня в краевой столице ожидается до +32 градусов без осадков. Жара также сохранится и в воскресенье – прогнозируют до +33.