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НовостиОбщество6 июня 2026 4:10

Огромные очереди выстроились в открытые бассейны в Барнауле

В Барнауле 6 июня ожидается до +32 градусов
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
В очереди десятки человек

В очереди десятки человек

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В субботу, 6 июня, в открытые бассейны в Барнауле выстроились огромные очереди из желающих искупаться.

Как рассказал читатель «Комсомолки», еще раньше 10 часов возле парка «Арлекино» десятки горожан растянулись в огромной очереди. Чтобы добраться до воды, придется отстоять какое-то время на жаре. Тем временем желающих отдохнуть становится все больше.

По прогнозу сегодня в краевой столице ожидается до +32 градусов без осадков. Жара также сохранится и в воскресенье – прогнозируют до +33.