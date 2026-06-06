В Мамонтово за сутки сгорели два гаража и сараи на площади 105 квадратов

Огонь уничтожил кровлю двух гаражей и сараев, повредил стены и личные вещи внутри Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 5 июня, в Алтайском крае ликвидировали 79 пожаров, 16 из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили 13 возгораний. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Днём в райцентре Мамонтово загорелись надворные постройки на двух соседних участках по улице Партизанской. Когда на место прибыл первый пожарный расчёт, строения уже горели открытым огнём. Площадь возгорания составила около 105 квадратных метров.

Огонь уничтожил кровлю двух гаражей и сараев, повредил стены и личные вещи внутри. На тушении работали 10 человек личного состава и пять единиц техники. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.