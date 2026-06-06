В Алтайском крае прошло плановое антитеррористическое учение

В учении участвовали силы УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии, ФСО, Центра управления регионом, а также представители краевых и муниципальных органов власти Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае с 4 по 5 июня 2026 года провели плановое антитеррористическое учение. По легенде, иностранные спецслужбы дали задание совершить теракты на специальных объектах в Центральном районе Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе учения отработали комплексные меры по устранению и локализации последствий террористических угроз, а также нейтрализацию злоумышленников силами спецподразделений. Итоги показали слаженное межведомственное взаимодействие, эффективность планов и алгоритмов противодействия терроризму.

В учении участвовали силы УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии, ФСО, Центра управления регионом, а также представители краевых и муниципальных органов власти.