В Алтайском крае число алкогольных отравлений сократилось более чем на 30%

Снижение связывают с системной работой по сокращению потребления спиртного Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С января по май 2026 года в Алтайском крае зарегистрировали чуть более 200 отравлений алкоголем. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель снизился на 33,5%. Отравлений этиловым спиртом стало меньше примерно на 35%. Такие данные в ответе на запрос NGS22.RU привели в краевом Минздраве.

Снижение связывают с системной работой по сокращению потребления спиртного. С 2017 года в регионе действует Координационный совет по реализации демографической политики, который объединяет власти, общественные организации и научные учреждения.

Во всех муниципалитетах края работают долгосрочные программы развития общественного здоровья. В их рамках строят спортивные объекты, проводят соревнования и распространяют информацию о здоровом образе жизни. Кроме того, в отдалённые районы выезжают передвижные медицинские комплексы — это помогает жителям чаще обращаться за профилактикой хронических заболеваний.