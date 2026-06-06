В алтайском селе восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры

Водоснабжение населённого пункта восстановили полностью. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Алтайского края провела проверку по информации в интернете об отсутствии водоснабжения в селе Колово Советского района. Как сообщили в ведомстве, в этом году из-за падения давления воды и выхода из строя глубинного насоса в одной из местных скважин в 12 жилых домах и здании детского сада вода пропала полностью, а в 18 домах и школе — частично.

Обслуживающая организация не принимала должных мер для восстановления водоснабжения и не организовала подвоз воды жителям. Надзирающий прокурор внёс директору ресурсоснабжающей организации представление. После этого ремонтные работы завершили, водоснабжение населённого пункта восстановили полностью.

Кроме того, по инициативе прокурора директора предприятия привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).