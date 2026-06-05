СК возбудил уголовное дело о халатности во время паводка в Хабарском районе

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Следователи расследуют уголовное дело о халатности должностных лиц, связанное с прохождением весеннего паводка в Хабарском районе. Как пишет «Банкфакс», правоохранители выяснили, что сотни жилых домов и свыше 200 приусадебных участков оказались под водой из-за ненадлежащей подготовки к приходу «большой воды».

Руководитель краевого управления СК Игорь Колесниченко провёл личный приём граждан в Хабарском районе. Местные жители задали ему вопросы, связанные со сложной паводковой ситуацией в этом году. Глава ведомства сообщил, что уголовное дело по факту халатности уже возбуждено. Установлено, что в сёлах Хабары, Утянка, Новоильинка и в посёлке Пионер Труда подготовка к паводку была проведена ненадлежащим образом. В результате подъёма уровня воды в реке Бурла весной 2026 года оказались подтоплены больше сотни жилых домов и свыше 200 приусадебных участков. В СК не уточнили, есть ли по делу подозреваемые или обвиняемые.

Жители также пожаловались главе СК на несоразмерность полученных компенсаций реальному ущербу. По итогам встречи Колесниченко дал подчинённым указания о проведении необходимых следственных действий и взял на личный контроль ход расследования и восстановление прав граждан.

Напомним, весной этого года особо напряжённая паводковая обстановка сложилась в Хабарском и Баевском районах, где власти вводили режим ЧС. Чиновники Хабарского района признавались, что паводок застал их врасплох, однако заявили, что смогли быстро сориентироваться и оказать гражданам необходимую помощь.