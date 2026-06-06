В Барнауле продолжают обрабатывать общественные пространства от комаров

Параллельно ведётся ларвицидная обработка водоёмов — она направлена на уничтожение личинок комара Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле продолжаются плановые работы по дезинсекции территорий от комаров. Всего по условиям контракта обработать предстоит 30 общественных пространств. Об этом сообщили в городской администрации.

На текущей неделе подрядчик уже обработал пять локаций: сквер у Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина, Обской бульвар, улицу Профинтерна (от проспекта Комсомольского до проспекта Калинина), сквер имени Киры Баева и сквер Десантников.

Параллельно ведётся ларвицидная обработка водоёмов — она направлена на уничтожение личинок комара. Специалисты уже провели работы в селе Гоньба (река Ляпиха), посёлке Землянуха (озеро у Гоньбинского тракта) и посёлке Казённая Заимка (озеро Пионерское). В селе Лебяжье обработали участки от дома №67а по улице Садовой до дома №14 по улице Набережной, а также береговую линию по улице Школьной. 4 июня обработали территорию в посёлке Ильича (улица Заозёрная) и протоку реки Оби. В краевой столице — водоём в парке «Юбилейный» в микрорайоне Докучаевский, русло реки Власиха (от дома №53 по улице Сибирской), а также комплекс «Заречье» (в том числе вдоль дороги на микрорайон Затон).

Работы ведутся во всех районах города. Информация о проведении обработки размещается на временных стендах на месте.