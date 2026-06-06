ВТБ выбрал гибридную модель развития, в которой цифровые сервисы сочетаются с комфортной средой физических офисов

Несмотря на активное развитие цифровых сервисов, банк не намерен сокращать физическую сеть отделений и направит усилия на их реновацию и адаптацию к региональной специфике. О стратегии развития офлайн-инфраструктуры в интервью «Ъ FM» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко.

Еременко отметил, что банком выбрана гибридная модель, в которой цифровые сервисы сочетаются со средой физических офисов. «Как бы ни был развит предприниматель, у него все равно есть потребность в живом взаимодействии, и мы это видим», — пояснил он. Благодаря интеграции с Почта Банком сеть точек обслуживания ВТБ сегодня превышает 4 тысячи. «Планов по сокращению сети нет: в ближайшие пару лет мы сосредоточимся на реновации и приведении всей сети к единому современному формату для разных клиентских сегментов», — заявил Еременко.