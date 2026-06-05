Алтайский край подписал соглашение с Wildberries и Russ на ПМЭФ-2026

Компания планирует построить в регионе сортировочный центр площадью ориентировочно более 35 тысяч квадратных метров Фото: пресс-службы правительства Алтайского края.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве между регионом и объединённой компанией Wildberries и Russ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам губернатора, за последние пять лет доля онлайн-продаж в обороте розничной торговли в Алтайском крае выросла почти в три раза, достигнув 34,8 млрд рублей. Власти активно сотрудничают с цифровыми площадками для продвижения местной продукции. «Витрины "Сделано в Алтайском крае" есть уже на Ozon и на Яндекс Маркете», – напомнил Томенко.

Новое соглашение с крупным маркетплейсом направлено на дальнейшее развитие этого направления. Компания планирует построить в регионе сортировочный центр площадью ориентировочно более 35 тысяч квадратных метров. Предварительно обсуждается участок в Новоалтайске.

Кроме того, предприниматели из Алтайского края смогут участвовать в федеральной программе «Платформа роста», которая реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив. Программа создана для поддержки малого и среднего бизнеса. Участники получают доступ к образовательным курсам и инструментам для продвижения и масштабирования своего дела.

На первом этапе к «Платформе роста» присоединятся около 30 предварительно отобранных компаний края — производителей продуктов питания, косметики, одежды и сувениров. Впоследствии резидентами программы смогут стать и другие предприятия. На данный момент к инициативе уже присоединились более 1300 локальных брендов из 44 регионов России.