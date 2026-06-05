Житель Алтая получил 14 лет колонии за экстремизм

Первые три года он проведёт в тюрьме. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае вынесли приговор 58-летнему жителю Первомайского района, который признан виновным по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной экстремистской). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

С июля 2022 по октябрь 2024 года фигурант систематически участвовал в собраниях запрещённой организации, проводил беседы с целью её пропаганды, а также хранил и демонстрировал её атрибутику. Деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по 33 ракетной армии.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако с учётом ранее вынесенного приговора за участие, вербовку и склонение граждан к участию в террористической организации, путём частичного сложения наказаний фигуранту окончательно назначено 14 лет колонии строгого режима. Первые три года он проведёт в тюрьме.