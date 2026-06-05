В Барнауле с начала года отловили более 300 бродячих собак

В 2026 году по итогам конкурса «Ласка» получила грант в размере 8,3 млн рублей на бесплатную стерилизацию и маркировку домашних собак Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Барнаула прошло совещание по реализации закона об ответственном обращении с животными. Провёл его глава города Вячеслав Франк. Об итогах встречи сообщила пресс-служба мэрии.

С докладом выступил председатель комитета по благоустройству Пётр Воронков. Он рассказал, что в 2026 году на работу с животными без владельцев выделено 28,8 млн рублей. На эти деньги заключили муниципальный контракт с приютом «Ласка» на отлов, содержание и возврат животных. По состоянию на 1 июня отловлено 308 собак.

Кроме того, «Ласка» выиграла два гранта администрации города — на содержание животных в течение 250 дней и на их маркирование. По контракту в приют поступила 212 особей. Из них 39 уже передали новым владельцам, а 63 переведены на постоянное содержание в связи с истечением срока.

За два года реализации грантовых программ в городе создали 200 дополнительных мест для безнадзорных собак, стерилизовали 960 и чипировали 1,5 тысячи домашних собак. Всего в Барнауле на данный момент чипировано 17 149 животных.

В 2026 году по итогам конкурса «Ласка» получила грант в размере 8,3 млн рублей на бесплатную стерилизацию и маркировку домашних собак.