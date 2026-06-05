Более 500 жителей трех сел на Алтае получили перерасчет за вывоз мусора

В сёлах Киприно, Омутское и Селезнево компания нарушала график вывоза мусор Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 500 жителей трех сел в Алтайском крае получили перерасчет за вывоз мусора. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура Шелаболихинского района проверила деятельность регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — ООО «ТКО-Сервис». В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в сёлах Киприно, Омутское и Селезнево компания нарушала график вывоза мусора, а жителям некоторых домовладений услугу не оказывали вовсе. При этом плату начисляли полностью, по установленному тарифу.

После вмешательства прокуратуры региональный оператор сделал перерасчёт более чем 500 потребителям и организовал вывоз отходов. Кроме того, по инициативе прокурора должностное лицо ООО «ТКО-Сервис» привлекли к административной ответственности.