Несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку и традиционное преобладание оборотного кредитования, ВТБ фиксирует устойчивый инвестиционный спрос со стороны малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко в интервью «Ъ FM» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Еременко, в структуре кредитного портфеля банка в сегменте МСП более трети выдач приходится на инвестиционные цели. «В объемах это более трети нашего кредитного портфеля, цифра по-прежнему существенная», — подчеркнул топ-менеджер, комментируя опасения о снижении доли инвесткредитов в пользу оборотных.

Топ-менеджер отметил, что инвестиционную активность предпринимателей стимулирует комплексная система государственной поддержки. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, льготные программы позволяют бизнесу снижать процентную нагрузку и направлять ресурсы на развитие.

«Система мер господдержки постоянно трансформируется... Они помогают: сегодня растет прибыль компаний... В конечном итоге предприятие получает большую прибыль, фокусируется на развитии, отсюда и появляются новые инвестпроекты», — пояснил он.

Наиболее наглядными примерами эффективности госпрограмм банкир назвал сельское хозяйство и туристическую отрасль. Благодаря профильным программам Минсельхоза и Минэкономразвития Россия стала ведущим экспортером мясной продукции, а в гостиничном бизнесе наблюдается импульс качественного роста. ВТБ, по заявлению Еременко, сегодня является провайдером практически всех основных заявок на развитие туриндустрии по программе №141.

Отдельно Руслан Еременко прокомментировал ситуацию в строительном секторе. Он признал снижение массового ипотечного спроса из-за дорогих кредитов, однако указал на отсутствие системных проблем и дефолтов. Драйверами отрасли остаются отношение граждан к недвижимости как к инструменту сбережения и необходимость замещения ветхого жилого фонда. Банк фиксирует тренд на переход застройщиков от точечной застройки к проектам комплексного развития территорий.