За неделю от укусов клещей в Алтайском крае пострадали 817 человек

Роспотребнадзор проводит мониторинг Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 817 жителей. Всего с начала эпидемического сезона (с 27 марта 2026 года) зарегистрировано 4665 случаев присасывания. Среди пострадавших — 1214 жителей Барнаула. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На данный момент зафиксировано 130 случаев с подозрением на сибирский клещевой тиф (в том числе 14 детей), 19 случаев с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз (из них шестеро детей), а также семь случаев с подозрением на клещевой энцефалит (в том числе один ребёнок).

При лабораторном исследовании клещей, снятых с пострадавших, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 18,5% проб, а вирус клещевого энцефалита — в 6,1% случаев. Всем пострадавшим от укусов заражённых членистоногих назначено профилактическое лечение.