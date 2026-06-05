В Барнауле на аллее по проспекту Ленина высаживают цветы

Всего в этом году в краевой столице появится более 275 тысяч однолетников — среди них алиссум, вербена, колеус, сальвия, флокс, цинерария и другие Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле продолжаются работы по озеленению. 4 июня специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» высаживали однолетние цветы вдоль пешеходной аллеи на проспекте Ленина. Об этом сообщили в городской администрации.

Всего в этом году в краевой столице появится более 275 тысяч однолетников — среди них алиссум, вербена, колеус, сальвия, флокс, цинерария и другие. На данный момент уже высажено 129 тысяч цветов, осталось посадить ещё более 146 тысяч. Цветение продлится всё лето до первых осенних заморозков.

Работы уже завершили в сквере Победы (Мемориал Славы), на бульваре защитников Сталинграда, на улице Молодёжной, в нескольких скверах на площади Октября, площади Свободы и других местах. В планах — высадка рассады на подъёме улицы Аванесова, по Змеиногорскому тракту, в зелёной зоне от Герцена до Белинского, а также оформление вазонов на проспекте Ленина, Мало-Тобольской, на набережной Оби и у здания краевого правительства.

Параллельно клумбы и цветники оформляют подрядчики по муниципальным контрактам с районными администрациями. Все работы идут по утверждённому плану благоустройства.