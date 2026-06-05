В Бурлинском районе произошел пожар в частном доме

Предварительная причина происшествия — нарушение правил монтажа электрооборудования Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 4 июня, в Алтайском крае ликвидировали 54 пожара, четыре из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили шесть возгораний. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Днём в селе Устьянка Бурлинского района загорелся частный жилой дом. Когда на место прибыл первый пожарный расчёт, кровля уже горела открытым огнём. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. В тушении участвовали четыре человека и три единицы техники. Пострадавших нет.

Предварительная причина происшествия — нарушение правил монтажа электрооборудования.