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НовостиПроисшествия5 июня 2026 3:37

В Бурлинском районе произошел пожар в частном доме

Пострадавших нет, предварительная причина — нарушение при монтаже электрооборудования
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Предварительная причина происшествия — нарушение правил монтажа электрооборудования

Предварительная причина происшествия — нарушение правил монтажа электрооборудования

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 4 июня, в Алтайском крае ликвидировали 54 пожара, четыре из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили шесть возгораний. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Днём в селе Устьянка Бурлинского района загорелся частный жилой дом. Когда на место прибыл первый пожарный расчёт, кровля уже горела открытым огнём. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. В тушении участвовали четыре человека и три единицы техники. Пострадавших нет.

Предварительная причина происшествия — нарушение правил монтажа электрооборудования.