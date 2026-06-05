В Барнауле становится популярна выездная диспансеризация

Врачи приезжают прямо в организации Фото: Минздрав Алтайского края.

В Барнауле растёт популярность выездной диспансеризации. За январь–май 2026 года бесплатно проверить здоровье на рабочем месте решили 2200 сотрудников местных предприятий. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2025 года (тогда обследовались 1400 человек). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Врачи приезжают прямо в организации. Сотрудники сдают анализы крови, проходят ЭКГ, измеряют давление, заполняют анкеты об образе жизни и хронических болезнях. Для раннего выявления онкологии предусмотрены осмотры: у женщин — акушерка с забором мазка, у мужчин — врач-уролог. По итогам терапевт даёт индивидуальные рекомендации. Всё занимает 1–1,5 часа.

В 2026 году выездную диспансеризацию организовали Алтайский шинный комбинат, компания «Тейси» и другие. В июне обследовались сотрудники Барнаульского завода котельного оборудования. Руководители предприятий Барнаула и пригорода могут подать заявку на проведение диспансеризации для коллектива от 50 человек.