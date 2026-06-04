Возобновлен прямой автобусный рейс Барнаул - Алтайское

Автобус курсирует ежедневно Фото: Минтранс Алтайского края.

С мая 2026 года в Алтайском крае вновь действует прямой автобусный маршрут № 561 между Барнаулом и селом Алтайское. Сообщение было восстановлено после перерыва: в конце 2025 года рейс отменили из-за прекращения работы прежнего перевозчика. Теперь краевой центр снова напрямую связан с одним из наиболее востребованных туристических направлений, сообщает Минтранс региона.

Для выбора нового перевозчика министерство организовало два открытых конкурса. Первые торги признали несостоявшимися, поскольку желающих принять участие не оказалось. После этого специалисты ведомства провели дополнительную работу с потенциальными участниками. В результате право обслуживания маршрута на пять лет получила индивидуальный предприниматель Лариса Иванищева. В ее распоряжении находятся два автобуса — малого класса вместимостью до 18 пассажиров и среднего класса, рассчитанного на 33 места. В летний сезон на линии будет использоваться автобус среднего класса с увеличенным багажным отсеком, что особенно актуально для туристов.

Автобус курсирует ежедневно. Отправление из села Алтайское — в 7:00, из Барнаула — в 16:00. По пути следования предусмотрены заезды в село Советское и город Бийск. Кроме того, транспорт делает остановки на поворотах к селам Полковниково, Катунское, Красный Маяк, Красный Яр и Нижнекаменка.

Маршрут имеет важное значение для туристической отрасли, поскольку из Алтайского удобно добираться до популярных достопримечательностей региона, включая «Бирюзовую Катунь», озеро Ая, пещеры, музеи и другие объекты.