Аномально жаркая погода сохранится на Алтае по 11 июня

Погода в Алтайском крае 5-11 июня 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным синоптиков, на Алтае с 5 по 11 июня сохранится аномально жаркая погода с температурой +30°С и выше. При этом местами по западу ожидается сильная жара выше +35°С.

В то же время в регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), а местами в западных районах - чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

Как отмечают в МЧС по региону, при жаре главная опасность - в перегревании и повышении температуры тела выше нормы. Спасатели рекомендуют не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды.

В пожароопасный сезон не следует разводить костры вблизи растительности, сжигать сухую траву и мусор, бросать непотушенные сигареты.