ВТБ: в 2026 году вкладчики получат 7 трлн рублей процентного дохода

По прогнозам ВТБ, в этом году процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 7 трлн рублей, в первом полугодии вкладчики заработают 3,7 трлн на процентах, это примерно сопоставимо с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом на ПМЭФ-2026 заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«Вклады и накопительные счета продолжают оставаться в фокусе у населения. В первом полугодии 2026 года россияне могут заработать 3,7 трлн рублей – примерно столько же, сколько годом ранее. Это говорит о стабильной сберегательной активности на очень высоком плато. По итогам года процентный доход увеличится примерно до 7 трлн рублей, из которых 1,3 трлн выплатит ВТБ. В банке количество активных вкладчиков превышает 11 млн человек, то есть каждый третий клиент по-прежнему активно сберегает», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

Из общего объема прогнозируемых выплат на долю ВТБ придется около 1,3 трлн рублей. Средний размер депозита в портфеле организации составляет более 550 тыс. рублей, а средний чек накопительного счета – более 137 тыс. рублей. Около 15% клиентов одновременно держат средства на срочных вкладах и накопительных счетах.

Ранее ВТБ опубликовал результаты опроса*, которые показали, что наличие сбережений способствует ощущению финансовой и эмоциональной стабильности у большинства россиян. Наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциональную стабильность у 73% опрошенных, отсутствие финансовых обязательств, в том числе долгов – у 64%. Лишь у 3% финансовая ситуация не влияет на ментальное здоровье.

* Опрос проведен в апреле-мае 2026 года среди 1500 жителей крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет. В некоторых вопросах опроса можно было выбирать несколько вариантов ответа.