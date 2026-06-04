Акционеры «Русского холода» в Барнауле ликвидируют компанию из-за долгов

«Русский холод» — один из крупнейших российских производителей мороженого Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Акционеры барнаульского АО «Русский холодъ» ликвидируют компанию. Причиной тому могли стать крупные долги. Местные власти уже получили уведомления от предприятий холдинга об остановке производства и увольнении работников, сообщает «Коммерсантъ».

Решение распространяется на всю структуру холдинга: аналогичные шаги предприняли владельцы активов группы — ООО «Алтайхолод», АО «ТД "Русский холодъ"» и ООО «Лагуна койл». Ликвидационная комиссия после вынесения решения должна провести все мероприятия за 18 месяцев.

О проблемах в компании стало известно в минувшем месяце, когда холдинг приостановил поставки продукции партнерам и начал аудит. Позже «Алтайхолод» уведомил власти Алтайского края о высвобождении более 170 сотрудников в связи с закрытием производства. Увольнения запланированы с 8 августа.

По словам гендиректора Игоря Архипова, проблемы вызваны серьезными затруднениями в обслуживании долга и нехваткой операционных средств. Совокупный долг четырех основных компаний «Русского холода» в минувшем году превысил 12,5 млрд рублей . Вместе с тем о намерении купить бизнес вместе с долгами заявила инвестгруппа А1.

«Русский холод» — один из крупнейших российских производителей мороженого. Компания выпускает более 140 видов продукции под марками «Лакомка», «Настоящий пломбир», «Золотой пломбир», «Монарх» и другие.