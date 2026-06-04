После вспышки норовируса в детском санатории Барнаула провели санобработку

Пятеро детей продолжают лечение в больнице Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В детском психоневрологическом санатории Барнаула после вспышки норовируса провели санитарную обработку, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Алтайского края.

По сообщению ведомства, норовирусом заразились 18 детей и двое взрослых. Из 12 госпитализированных детей семеро выписаны 4 июня, ещё пятеро продолжат лечение. Пациенты находятся в инфекционном отделении Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2, их состояние оценивается как лёгкой степени тяжести.

В связи с инцидентом СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура взяла под контроль расследование дела и параллельно начала проверку соблюдения прав несовершеннолетних.

Алтайский краевой психоневрологический детский санаторий в Барнауле — ведущее учреждение по оказанию медицинской помощи детям с психоневрологическими заболеваниями. Сюда направляют пациентов не только из разных районов края, но и из других регионов России. Санаторий функционирует с мая 1958 года.