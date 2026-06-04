В Горно-Алтайске владелец популярного бара заплатит штраф за контрафакт

Алкоголь был без необходимой маркировки Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай.

Горно-алтайский мировой суд привлек к административной популярный молодежный бар за нарушение правил реализации алкогольной продукции, сообщает республиканское МВД.

В ходе рейда по точкам, торгующим спиртным, полицейские выявили, что в этом заведении продавали алкоголь без необходимой маркировки. Правоохранители изъяли 360 литров продукции сомнительного качества — у партии отсутствовали сопроводительные документы, а её реализация создавала угрозу здоровью посетителей заведения.

На собственника развлекательного заведения был оформлен административный протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ («Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»).

По итогам рассмотрения дела мировой суд назначил юридическому лицу штраф в размере 100 тысяч рублей.