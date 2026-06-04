Тройку лидеров на выборы в АКЗС утвердила «Единая Россия»

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3 июня в краевой столице состоялось заседание президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», в ходе которого тайным голосованием была утверждена тройка лидеров общекраевого списка кандидатов в депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания, сообщает пресс-служба «ЕР».
По итогам голосования места в первой тройке распределились следующим образом:
1. Губернатор Алтайского края, член генсовета партии Виктор Томенко.
2. Секретарь реготделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко.
3. Гендиректор Барнаульского завода АТИ, руководитель реготделения Клуба молодых промышленников Артем Шамков.
Именно в такой последовательности их фамилии будут размещены в общекраевом партийном списке.