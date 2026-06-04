Тройку лидеров на выборы в АКЗС утвердила «Единая Россия»

На 1 месте - Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

3 июня в краевой столице состоялось заседание президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», в ходе которого тайным голосованием была утверждена тройка лидеров общекраевого списка кандидатов в депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания, сообщает пресс-служба «ЕР».

По итогам голосования места в первой тройке распределились следующим образом:

1. Губернатор Алтайского края, член генсовета партии Виктор Томенко.

2. Секретарь реготделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко.

3. Гендиректор Барнаульского завода АТИ, руководитель реготделения Клуба молодых промышленников Артем Шамков.

Именно в такой последовательности их фамилии будут размещены в общекраевом партийном списке.