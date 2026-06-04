Родители на Алтае начали получать новую семейную выплату

Средний срок назначения пособия составил пять дней Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю с 1 июня начало перечислять средства в рамках новой меры поддержки — ежегодной семейной выплаты. Первые получатели уже получили положенные им средства.

По состоянию на утро 3 июня выплаты одобрены свыше 500 заявителям. Средний срок назначения пособия составил пять дней, хотя регламент предусматривает до 10 рабочих дней на принятие решения и ещё пять дней на перевод денег.

Ольга Клиндухова, управляющая Отделением СФР по Алтайскому краю, отметила значительный интерес жителей региона к новой мере поддержки. По её словам, активное использование цифровых инструментов позволило существенно ускорить обработку заявлений — первые выплаты были направлены родителям в кратчайшие сроки.

Для родителей доступно три варианта подачи заявления на выплату: через портал Госуслуг; в клиентской службе Отделения СФР; в МФЦ. В большинстве ситуаций для оформления выплаты достаточно подать только заявление. Краевое Отделение Социального фонда самостоятельно запросит и проверит все необходимые данные — для этого используется система межведомственного взаимодействия.