Крупный коттеджный посёлок на 270 гектарах построят в пригороде Барнаула

Весь проект предстоит реализовать в течение 18 лет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания ДОМ.РФ анонсировала аукцион на право заключить договор о комплексном развитии территории (КРТ) в пригороде Барнаула. Торги пройдут 17 июля, пишет Сибдом.

Участки располагаются неподалёку от села Власиха. Совокупная площадь достигает 270,22 гектара. На этой территории намерены возвести крупный коттеджный посёлок. По данным документации, на площадке можно построить не менее 204 тысяч квадратных метров жилья. Заявить о своём участии в аукционе нужно до 13 июля, а стартовая цена права на заключение договора КРТ составляет 62,69 млн рублей.

В рамках проекта планируется не просто построить частные дома, но и обеспечить территорию инфраструктурой: социальной, инженерной и транспортной. Инвестор обязан будет заняться также озеленением и благоустройством. Весь проект предстоит реализовать в течение 18 лет.

Район относят к активно развивающимся. Рядом пруд, пляж на реке Власиха, ленточный бор. Однако стоит учитывать, что до ближайших остановок общественного транспорта — от 1,7 до 2,6 км, а до центра Барнаула — примерно 24 км.