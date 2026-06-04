Лаз оказался чересчур узким для взрослого человека Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Барнаульские спасатели вытащили подростка из заброшенного погреба. Мальчик оказался в ловушке и не мог самостоятельно выбраться, сообщили в ГУ МЧС по краю.

Спасатель Алексей Черкасов рассказал, что вызов на номер 112 поступил от родственника ребёнка. Команда выехала незамедлительно. Доступ в погреб был затруднён: лаз оказался чересчур узким для взрослого человека. Чтобы освободить юного «исследователя», пришлось задействовать бензорез.

Подросток не получил серьёзных травм, несмотря на то что глубина погреба составляла не менее трёх метров. После спасения мальчика передали родным.