Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 5:27

Трех подрядчиков на вывоз мусора за 400 млн рублей ищут в Барнауле

Им предстоит обслуживать более 20 тыс. адресов во всех районах города
Александра САПОЖКОВА
Все собранные отходы необходимо доставлять на городской полигон

Все собранные отходы необходимо доставлять на городской полигон

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональный оператор по обращению с отходами «Экосоюз» разместил на портале ЕИС «Закупки» три новых аукциона на транспортирование твёрдых коммунальных отходов в Барнауле. Суммарная начальная цена контрактов превышает 400 млн рублей, пишет Толк.

Согласно конкурсной документации, один из подрядчиков должен будет обслуживать свыше 9 тысяч объектов по всему городу. В перечень входят контейнерные и бесконтейнерные площадки на набережной Оби, территории садоводческих товариществ в Центральном и Индустриальном районах, участки возле школ, детских садов, магазинов, частных и многоквартирных домов. Начальная цена этого лота составляет 189 млн рублей.

Ещё два контракта предусматривают обслуживание 15 тысяч адресов в Центральном районе Барнаула. Подрядчики также будут вывозить отходы от частного и многоквартирного жилого фонда, а также предоставлять услуги медицинским, спортивным и образовательным учреждениям. Начальная цена этих аукционов – 117 и 96 млн рублей соответственно.

Все собранные отходы необходимо доставлять на городской полигон по адресу: проспект Космонавтов, 74. Подрядчики имеют право привлекать субоператоров для выполнения любой части работ.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 15 июня, победителей определят на следующий день, 16 июня. Контракты с заказчиком будут действовать с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года.

Ранее «Экосоюз» уже проводил два аналогичных аукциона на вывоз ТКО в Барнауле. За транспортировку отходов в Железнодорожном и Октябрьском районах компания готова заплатить 311 млн рублей, а за обслуживание Ленинского и Индустриального районов – 476 млн рублей.