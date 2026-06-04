Трех подрядчиков на вывоз мусора за 400 млн рублей ищут в Барнауле

Все собранные отходы необходимо доставлять на городской полигон Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональный оператор по обращению с отходами «Экосоюз» разместил на портале ЕИС «Закупки» три новых аукциона на транспортирование твёрдых коммунальных отходов в Барнауле. Суммарная начальная цена контрактов превышает 400 млн рублей, пишет Толк.

Согласно конкурсной документации, один из подрядчиков должен будет обслуживать свыше 9 тысяч объектов по всему городу. В перечень входят контейнерные и бесконтейнерные площадки на набережной Оби, территории садоводческих товариществ в Центральном и Индустриальном районах, участки возле школ, детских садов, магазинов, частных и многоквартирных домов. Начальная цена этого лота составляет 189 млн рублей.

Ещё два контракта предусматривают обслуживание 15 тысяч адресов в Центральном районе Барнаула. Подрядчики также будут вывозить отходы от частного и многоквартирного жилого фонда, а также предоставлять услуги медицинским, спортивным и образовательным учреждениям. Начальная цена этих аукционов – 117 и 96 млн рублей соответственно.

Все собранные отходы необходимо доставлять на городской полигон по адресу: проспект Космонавтов, 74. Подрядчики имеют право привлекать субоператоров для выполнения любой части работ.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 15 июня, победителей определят на следующий день, 16 июня. Контракты с заказчиком будут действовать с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года.

Ранее «Экосоюз» уже проводил два аналогичных аукциона на вывоз ТКО в Барнауле. За транспортировку отходов в Железнодорожном и Октябрьском районах компания готова заплатить 311 млн рублей, а за обслуживание Ленинского и Индустриального районов – 476 млн рублей.