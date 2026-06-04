Антитеррористические учения «Арсенал» проведут в Барнауле

Сценарий учений предусматривает учет внезапно поступающих вводных Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 4 по 5 июня на территории Центрального района Барнаула состоятся плановые тактико-специальные учения регионального оперштаба «Арсенал». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Для проведения мероприятий и учебной контртеррористической операции, направленных на отработку межведомственного взаимодействия, будут привлечены силы и средства УФСБ по краю, ГУ МВД, ГУ МЧС, управления Росгвардии, регионального управления ФСО, Центра управления регионом, а также представители краевых и муниципальных органов власти.

Как уточнили в УФСБ, все группы будут выполнять поставленные задачи в режиме реального времени. При этом сценарий учений предусматривает учет внезапно поступающих вводных, связанных с изменением оперативной обстановки.