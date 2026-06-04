На Алтае организацию оштрафовали за коррупционные правонарушения

Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 100 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рубцовская транспортная прокуратура выявила коррупционное правонарушение в ходе надзорных мероприятий.

Как в сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, с 2017 по 2022 год житель Барнаула, представлявший интересы ООО «ЕТО», передавал денежные средства сотрудникам структурных подразделений филиала ОАО «РЖД» на станции Кулунда Западно-Сибирской железной дороги. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 100 тысяч рублей.

Как выяснилось, деньги предназначались за признание вагонов исправными и пригодными к эксплуатации при наличии технических неисправностей, а также за сокращение сроков подачи и уборки вагонов и уменьшение времени простоя подвижного состава на станции.

По итогам проверки транспортная прокуратура возбудила два административных производства по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

После рассмотрения материалов дела организация была привлечена к административной ответственности. Суд назначил компании штрафы на общую сумму 1 млн рублей, которые в настоящее время полностью уплачены.