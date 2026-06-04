На Алтае досрочно сделают дорогу к единственной в регионе летной школе

Протяженность новой автомобильной дороги составит 650 метров Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском крае раньше намеченного срока сделают новую асфальтированную дорогу, которая обеспечит подъезд к Алтайской школе-интернату с первоначальной летной подготовкой им. Павлюкова, сообщает Минтранс региона.

Ранее добраться до единственной в регионе летной школы в период распутицы было крайне затруднительно, поскольку вместо дороги фактически существовала лишь узкая заросшая грунтовая колея. Директор образовательного учреждения Сергей Акопян отметил, что появления новой трассы здесь ждали давно.

«Если сказать про дорогу — ее здесь не было. Было направление. Каждый раз мы что-то придумывали: песком посыпали, потому что весной и осенью доехать было невозможно. Подрядчики, которые продукты питания подвозили, отказывались ехать», — сказал Сергей Акопян.

Вопрос строительства подъездной дороги также поднимался родителями учащихся во время прямой линии с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в ноябре 2024 года. После этого глава региона поручил краевому Минтрансу включить объект в план работ. В 2025 году специалисты «Алтайавтодора» подготовили проектную документацию и получили положительное заключение государственной экспертизы. Контракт с подрядной организацией был заключен 1 декабря 2025 года.

Протяженность новой автомобильной дороги составит 650 метров. На реализацию проекта направлено свыше 40,5 млн рублей из дорожного фонда Алтайского края. Помимо строительства асфальтированного участка предусмотрено восстановление щебеночной дороги длиной 1,5 километра, а также создание парковочной площадки рядом со школой. Согласно контракту, завершить работы необходимо до сентября, однако подрядчик рассчитывает закончить их раньше установленного срока.