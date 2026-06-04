На фоне дорогой ипотеки в Барнауле вырос спрос на «убитые» квартиры

Особенно активно продаются квартиры стоимостью от 3,5 до 7,5 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На рынке недвижимости Барнаула растет интерес к квартирам, в которых ремонт не проводился десятилетиями. По словам риелторов, на фоне высоких ипотечных ставок покупатели все чаще выбирают такие объекты вместо новостроек без отделки. Главным аргументом становится цена: жилье в неудовлетворительном состоянии нередко продается примерно на 20% дешевле среднерыночного уровня. Некоторые предложения находят покупателей буквально в течение суток, пишет Толк.

Как отмечает эксперт рынка недвижимости Оксана Клипенштейн, повышенным спросом пользуются квартиры в панельных домах 464-й, 121-й и 97-й серий. Речь идет как о зданиях советской постройки, так и о домах, возведенных в 1990-х годах.

В качестве примера она привела двухкомнатную квартиру в не самом ликвидном доме на улице Гущина, 160. По ее словам, объект не удалось даже посмотреть с клиентом, поскольку жилье было продано всего за один день за 4,2 млн рублей. Квартиру реализовывала риелтор с десятилетним опытом работы, которая сама была удивлена высоким спросом. Уже в первый день после публикации объявления ей начали активно звонить потенциальные покупатели, и стороны быстро вышли на сделку с задатком.

По наблюдениям Клипенштейн, количество подобных квартир на рынке существенно не изменилось, однако сроки их продажи заметно сократились - теперь они обычно уходят за два-три дня, а максимум - за неделю. Покупателей перестали смущать старые деревянные полы, изношенная отделка стен и устаревшая сантехника.

Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина отмечает, что состояние квартиры для многих покупателей сегодня не является определяющим фактором. Гораздо важнее доступная цена по сравнению с объектами, где уже выполнен ремонт. По ее словам, спрос сохраняется на любую недвижимость, которую люди способны приобрести в нынешних экономических условиях. Особенно активно продаются квартиры стоимостью от 3,5 до 7,5 млн рублей. Например, трехкомнатная квартира за 5 млн рублей выглядит привлекательным вариантом, поскольку в центре города за аналогичную сумму зачастую можно приобрести лишь студию.

По данным Оксаны Клипенштейн, самые доступные предложения на вторичном рынке сейчас сосредоточены в районах поздней массовой советской застройки с развитой инфраструктурой. Речь идет об улицах Шукшина, Юрина, Веры Кащеевой, Солнечная Поляна и Попова. Стоимость квадратного метра в двухкомнатных квартирах там составляет от 80 до 92 тысяч рублей, что примерно на 20% ниже средних рыночных показателей.

При этом на специализированных площадках можно найти и более дешевые варианты. Так, в микрорайоне Сулима выставлена на продажу четырехкомнатная квартира, где стоимость квадратного метра составляет 78,4 тысячи рублей.