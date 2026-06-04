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НовостиОбщество4 июня 2026 2:31

На фоне дорогой ипотеки в Барнауле вырос спрос на «убитые» квартиры

Некоторые продаются буквально за один день
Александра САПОЖКОВА
Особенно активно продаются квартиры стоимостью от 3,5 до 7,5 млн рублей

Особенно активно продаются квартиры стоимостью от 3,5 до 7,5 млн рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На рынке недвижимости Барнаула растет интерес к квартирам, в которых ремонт не проводился десятилетиями. По словам риелторов, на фоне высоких ипотечных ставок покупатели все чаще выбирают такие объекты вместо новостроек без отделки. Главным аргументом становится цена: жилье в неудовлетворительном состоянии нередко продается примерно на 20% дешевле среднерыночного уровня. Некоторые предложения находят покупателей буквально в течение суток, пишет Толк.

Как отмечает эксперт рынка недвижимости Оксана Клипенштейн, повышенным спросом пользуются квартиры в панельных домах 464-й, 121-й и 97-й серий. Речь идет как о зданиях советской постройки, так и о домах, возведенных в 1990-х годах.

В качестве примера она привела двухкомнатную квартиру в не самом ликвидном доме на улице Гущина, 160. По ее словам, объект не удалось даже посмотреть с клиентом, поскольку жилье было продано всего за один день за 4,2 млн рублей. Квартиру реализовывала риелтор с десятилетним опытом работы, которая сама была удивлена высоким спросом. Уже в первый день после публикации объявления ей начали активно звонить потенциальные покупатели, и стороны быстро вышли на сделку с задатком.

По наблюдениям Клипенштейн, количество подобных квартир на рынке существенно не изменилось, однако сроки их продажи заметно сократились - теперь они обычно уходят за два-три дня, а максимум - за неделю. Покупателей перестали смущать старые деревянные полы, изношенная отделка стен и устаревшая сантехника.

Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина отмечает, что состояние квартиры для многих покупателей сегодня не является определяющим фактором. Гораздо важнее доступная цена по сравнению с объектами, где уже выполнен ремонт. По ее словам, спрос сохраняется на любую недвижимость, которую люди способны приобрести в нынешних экономических условиях. Особенно активно продаются квартиры стоимостью от 3,5 до 7,5 млн рублей. Например, трехкомнатная квартира за 5 млн рублей выглядит привлекательным вариантом, поскольку в центре города за аналогичную сумму зачастую можно приобрести лишь студию.

По данным Оксаны Клипенштейн, самые доступные предложения на вторичном рынке сейчас сосредоточены в районах поздней массовой советской застройки с развитой инфраструктурой. Речь идет об улицах Шукшина, Юрина, Веры Кащеевой, Солнечная Поляна и Попова. Стоимость квадратного метра в двухкомнатных квартирах там составляет от 80 до 92 тысяч рублей, что примерно на 20% ниже средних рыночных показателей.

При этом на специализированных площадках можно найти и более дешевые варианты. Так, в микрорайоне Сулима выставлена на продажу четырехкомнатная квартира, где стоимость квадратного метра составляет 78,4 тысячи рублей.