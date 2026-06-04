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НовостиОбщество4 июня 2026 1:56

Еще одна кофейня закрылась в Барнауле

Это связано с реконструкцией
Александра САПОЖКОВА
После возобновления работы заведение будет открыто уже под новым названием. Фото: Куботьян Григорий

После возобновления работы заведение будет открыто уже под новым названием. Фото: Куботьян Григорий

В конце мая в Барнауле прекратила работу еще одна кофейня — «Сладкий Горький», расположенная на проспекте Строителей. Информация об этом появилась в объявлении, размещенном на входе в заведение, пишет Толк.

Как отмечается в сообщении, закрытие связано с реконструкцией и сменой формата работы. Владелица кафе подчеркивает, что речь идет о временной мере: после возобновления работы заведение будет открыто уже под новым названием. Каким именно, пока не уточняется. При этом кофейня «передается в другие руки». Однако в новом заведении по-прежнему планируют заниматься приготовлением и продажей напитков.

Ранее в Барнауле закрылись несколько предприятий общественного питания. Владельцы заведений среди основных причин называли рост налоговой нагрузки, связанный с изменениями законодательства.