На Алтае мобильные бригады медиков проводят выездные обследования

Мобильный комплекс Фото: Минздрав Алтайского края.

На текущей неделе мобильные медицинские бригады ведут работу в Быстроистокском и Шелаболихинском районах, а также в Барнауле. Мероприятия организованы в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает региональный Минздрав.

Жителей Шелаболихинского района приглашают пройти обследование легких в передвижном флюорографическом комплексе. Так, 4 июня специалисты работают в селе Киприно. Всего обследование в районе планируется провести примерно для 400 человек.

Параллельно в Барнауле в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики (улица Ползунова, 23) проводится обследование женщин для раннего выявления рака молочной железы. Жительницы Барнаула и приезжие могут пройти маммографию 5 июня с 13:00 до 15:00.

В Быстроистокском районе обследование груди планируется провести для жительниц четырех сел: Быстрый Исток, Верх-Ануйское, Новопокровка и Хлеборобное.

С начала 2026 года мобильные комплексы обследовали более 24 тысяч жителей Алтайского края. По итогам у 483 человек выявлены подозрения на онкологические заболевания. Полученные результаты направлены в поликлиники по месту жительства пациентов, а также в Алтайский краевой онкологический диспансер.