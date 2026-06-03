В Алтайском крае женщина убила мужа в день рождения дочери

Женщина нанесла удар ножом Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае вынесен приговор женщине из Алейского района, которую признали виновной в убийстве своего супруга во время семейного конфликта. Трагедия произошла в день рождения их дочери. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Сообщается, что после празднования и посещения бани между супругами вспыхнула ссора из-за ревности. Мужчина планировал отправиться в гости к знакомым женщинам вместе с другом. Ситуация быстро обострилась, переросла в драку, и мужчина нанес жене удар, а также оскорбил ее. В ответ женщина схватила нож и ударила мужа в область сердца. Мужчина скончался на месте.

На суде женщина признала свою вину частично, утверждая, что не собиралась убивать супруга и действовала под влиянием длительных семейных конфликтов. Однако суд пришел к выводу, что ее действия были умышленными. Женщину признали виновной по статье 105 УК РФ (убийство) и приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.