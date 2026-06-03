Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июня 2026 11:05

В Алтайском крае женщина убила мужа в день рождения дочери

Женщина нанесла удар ножом в сердце
Александр Коровниченко
Женщина нанесла удар ножом

Женщина нанесла удар ножом

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае вынесен приговор женщине из Алейского района, которую признали виновной в убийстве своего супруга во время семейного конфликта. Трагедия произошла в день рождения их дочери. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Сообщается, что после празднования и посещения бани между супругами вспыхнула ссора из-за ревности. Мужчина планировал отправиться в гости к знакомым женщинам вместе с другом. Ситуация быстро обострилась, переросла в драку, и мужчина нанес жене удар, а также оскорбил ее. В ответ женщина схватила нож и ударила мужа в область сердца. Мужчина скончался на месте.

На суде женщина признала свою вину частично, утверждая, что не собиралась убивать супруга и действовала под влиянием длительных семейных конфликтов. Однако суд пришел к выводу, что ее действия были умышленными. Женщину признали виновной по статье 105 УК РФ (убийство) и приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.